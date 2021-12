Alunos de São José de Jacuípe são homenageados em sessão solene da Câmara Municipal

Estudantes, acompanhados de seus familiares, além de professores e gestores do Colégio Estadual Berilo Vilas Boas, em São José de Jacuípe, participaram, na quarta-feira (29), de uma sessão solene na Câmera Municipal para homenagear 20 alunos selecionados no “Aluno Nota 10”. Com o projeto, que é inspirado no Programa Educar para Transformar, do Governo do Estado, a unidade escolar tem como objetivo incentivar e reconhecer os alunos por meio de critérios de comportamento, disciplina, comprometimento e bom desempenho no processo de ensino e aprendizagem.

Mirian Almeida Santos, 17, aluna do 3º ano, estava entre os estudantes selecionados e se mostrava orgulhosa com o reconhecimento, bem como destacou a importância do projeto na vida escolar. “O Aluno Nota 10 incentiva o aluno a enxergar os estudos com outros olhos, a ser motivado para ter o prazer de estudar e se esforçar para ter o mérito de ser escolhido como um dos melhores. Com esta premiação, me sinto reconhecida, pois é resultado da minha opção de acolher a condição de estudante da melhor forma, sabendo que conquistar o prazer de estudar é uma luta interna intensa, porque temos que renunciar de muitas outras coisas que a gente gosta”, declarou.

O superintendente de Políticas para a Educação Básica do Estado, Ney Campello, que esteve na solenidade representando o secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, destacou a importância deste reconhecimento para os estudantes. “Trata-se de fato de um projeto meritocrático, que fortalece o protagonismo juvenil a partir da combinação dos resultados acadêmicos com a postura, o comportamento ético e relacional dos estudantes nesta unidade escolar”. O gestor afirmou, ainda, que o secretário, em reconhecimento aos destaques dos estudantes do colégio, tomou a decisão de convidá-los para que venham a Salvador em um ônibus que será oferecido pela Secretaria para uma visita guiada ao Centro Histórico de Salvador, uma sessão de cinema e um ato de reconhecimento, no auditório da Secretaria.

Seleção

A diretora do Berilo Vilas Boas, Núbia Oliveira, explica como ocorre a seleção do “Aluno Nota 10”, projeto iniciado em 2016. Os 20 alunos são escolhidos depois de três processos avaliativos (um por cada unidade), realizada a partir de análises aplicadas pelo Colegiado Escolar. Na primeira avaliação, por exemplo, são observados sete critérios: assiduidade; desempenho; relações interpessoais com todo o corpo escolar; participação nos projetos da escola, envolvimento com a comunidade; organização das tarefas escolares; e representação enquanto instituição pública. “O nosso projeto estimula o protagonismo juvenil, despertando neles não só a ter um melhor desempenho em notas, como também no interesse em participar do processo pedagógico, da administração e de todas as demais dimensões da escola”.

