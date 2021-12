Agricultura familiar se destaca na 3ª Expo Paraguaçu em Itaberaba

A terceira edição da Expo Paraguaçu e Feira Territorial da Agricultura Familiar, que teve início nesta sexta-feira (22), no Parque do Horto Municipal, na BR 242, em Itaberaba, deverá receber 16 mil pessoas até domingo (24), quando se encerra. Estandes de frutas, como jaca e caju; produtos derivados do abacaxi; hortaliças; panelas de barro; feiras orgânica e de negócios; festival gastronômico; e artesanato são algumas atrações do evento. A Expo Paraguaçu tem apoio do Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). A expectativa dos organizadores é de uma movimentação financeira de R$ 5 milhões durante os quatro dias de atividades.

Na inauguração da feira, o governador Rui Costa e sua comitiva, que estavam em agenda no município, visitaram os estandes da Agricultura Familiar e provaram alguns alimentos da produção rural, em especial a jaca desidratada, feita pela Cooperativa dos Produtores de Abacaxi de Itaberaba (COOPAIBA).“O governador é um grande incentivador da Agricultura Familiar e receber essa visita ilustre é importante para a gente mostrar que o trabalho em parceria e com união vem dando certo”, afirmou o diretor fiscal da COOPAIBA, Josaniel Oliveira.

Como parte das ações de apoio da SDR/CAR à Expo Paraguaçu, foram entregues 12 mil mudas frutíferas e essências florestais, beneficiando 50 agricultores familiares cadastrados no Sistema de Solicitação de Mudas e Sementes (SSMS). O diretor-presidente da CAR, Wilson Dias, falou sobre o atual momento em que acontece o evento. “Normalmente, em muitas feiras do agronegócio, não existia um espaço para a Agricultura Familiar e isso está se modificando a cada dia, demonstrando que os setores de Agronegócio e da Agricultura Familiar podem conviver bem, pois todos os dois ganham, geram riquezas e oportunidades de comercialização”.

