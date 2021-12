Agricultura familiar em Santo Estevão é beneficiada com entrega de equipamentos

Com o objetivo de otimizar a mecanização rural no trabalho de preparo do solo, plantio e colheita dos agricultores familiares de Santo Estevão, o governador Rui Costa entregou, nesta segunda-feira (19), 15 tratores com implementos agrícolas. A ação, executada por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), conta com um investimento de mais de R$ 1,3 milhão, beneficiando, além de Santo Estêvão, as cidades de Dias D'Ávila, Aramari, Fátima, Sitio do Quinto, Adustina, Pojuca, Andaraí, Santa Bárbara e Umburana.

O secretário da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Jerônimo Rodrigues, ressaltou que 19 de março é um dia simbólico porque muitos que vivem no campo comemoram o Dia de São José, que é o dia do plantio do milho, com a expectativa de chuva e de um São João com fartura de milho, amendoim, bem como feijão e verduras. "Uma alegria acompanhar o governador nesta 400ª viagem, sempre com entregas. Aqui, além de todas as entregas de infraestrutura, saúde, ciência, temos a entrega para o rural de Santo Estevão e de outros municípios do Portal do Sertão”, pontua o gestor.

Durante o evento, foi autorizado à CAR/SDR a realização de convênio do Projeto de Mecanização Rural (PROMER), no valor de R$ 428,7 mil, com as prefeituras de Água Fria, Anguera, Conceição da Feira, Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, Santanópolis, Santo Estêvão, Tanquinho e Terra Nova, para as atividades de preparo de solo de 2.400 agricultores familiares.Outro convênio foi assinado com o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Portal do Sertão, no valor R$ 300 mil, para atividades de limpeza de aguadas, atendendo cerca de 500 agricultores familiares. Os especialistas explicam que a limpeza e a requalificação de aguadas promovem a ampliação da capacidade de armazenamento da água de chuva, possibilitando às famílias uma maior produtividade, com consequentes melhorias de condições de sustentabilidade e renda.

Mais ATER

O governador Rui Costa autorizou, ainda, a SDR, por meio da Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (BAHIATER), a assinar convênio do projeto Mais ATER com as prefeituras de Acajutiba, Capim Grosso, Esplanada, Muritiba, Santo Amaro, Santo Estêvão, Sátiro Dias e Teodoro Sampaio. A expectativa é de beneficiar 960 famílias. O Mais ATER é um projeto realizado em parceria com prefeituras municipais e é destinado à estruturação produtiva, com investimentos em equipamentos, além da articulação de outras políticas públicas para a promoção da sustentabilidade das Unidades Produtivas Familiares, por meio do serviço de ATER aos agricultores familiares.

Ainda por meio de parceria entre a Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA/SDR) e Consórcio Portal do Sertão, foram entregues 69 títulos de terra para agricultores familiares do território Portal do Sertão. O documento garante aos agricultores a segurança jurídica e a sucessão rural, que possibilitam a permanência das famílias no campo, com qualidade de vida.

adblock ativo