Agricultura Familiar da Bacia do Jacuípe reveberá mais de R$ 2 milhóes em investimento

Um investimento de cerca de R$ 2,1 milhões será destinado à Agricultura Familiar do Território de Identidade da Bacia do Jacuípe. Isto porque o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Wilson Dias, por meio do projeto Bahia Produtiva, assinou seis convênios com associações locais, visando dinamizar diversas cadeias produtivas do setor. Foi firmada a assinatura de convênios nos municípios de Baixa Grande, Quixabeira e Nova Fátima.

Em Baixa Grande foram assinados dois convênios. A Associação Comunitária de Umbuzeiro, do município de Baixa Grande, receberá investimentos de R$ 297.134,26 para a aquisição de equipamentos de resfriamento de leite, mudas de palma forrageira, máquinas e equipamentos agrícolas. Já a Associação Comunitária dos Moradores de Lagoa Dantas, Pagão e Sossego será atendida com R$ 161.524,00, para a aquisição de trator com implementos agrícolas. Em Nova Fátima, o convênio foi assinado com a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Alto Bonito de Manoel Grande, em um total de R$ R$ 421.817,21 para a implantação de abrigos rústicos, cisterna de tela e aquisição de máquina forrageira, além de mudas de palma e reprodutores ovinos.

Já em Quixabeira foi firmado um termo com a Associação de Pequenos Produtores de Jaboticaba, no valor de R$ 243.762,91, para a aquisição de um kit de produção apícola, equipamentos para decantadores e identificação visual. Em Pé de Serra serão destinados R$ 569.888,39 para a Associação Comunitária da Lagoa do Pé do Morro visando a aquisição de máquinas e equipamentos, reprodutores ovinos e mudas de palma, construção de cisternas e abrigos rústicos, além de R$ 420.174,41 para a Associação de Caldeirão do Negro, para investimentos na caprinovinocultura.

Regularização ambiental - O gestor da CAR anunciou, também, a emissão de títulos de terra e Certificado de Regularização Ambiental para todas as famílias beneficiadas por projetos executados na Bacia do Jacuípe. "No Território da Bacia do Jacuípe há um real potencial para termos excelentes alianças produtivas nas cadeias da caprinovinocultura e bovinocultura do leite, porque já há um embrião de relacionamento das cooperativas com o mercado privado e precisamos potencializar estas relações comerciais", ressaltou.

Ainda na visita do diretor presidente do CAR à região, novos editais foram lançados pelo projeto Bahia Produtiva, envolvendo um valor total de R$ 98 milhões. O edital Alianças Produtivas Territoriais, no valor de R$ 60 milhões, primeiro edital na Bahia de apoio às associações e cooperativas da Agricultura Familiar, tem como foco a relação comercial dessas cooperativas e associações com compradores do setor privado, incentivando a inclusão no mercado, e atraindo empresas privadas para as oportunidades de negócio, conforme Wilson Dias. Já o edital de Qualificação de Agroindústrias da Agricultura Familiar, no valor de R$ 20 milhões, destaca, foi lançado para recuperar unidades agroindustriais que estão com alguma dificuldade de funcionamento. Os editais voltados para Comunidades Quilombolas e Povos Indígenas, por sua vez, têm um investimento de R$ 9 milhões cada. Interessados em se inscreverem nos editais deverão preencher formulário disponível no site da CAR .

