Agricultores familiares de Santa Terezinha recebem novas moradias

Os agricultores familiares da comunidade rural de Cercadinho, no município de Santa Terezinha, Território de Identidade Piemonte do Paraguaçu, receberam 18 unidades habitacionais. A iniciativa, realizada por meio do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), possibilita a permanência das famílias no campo, melhorando a qualidade de vida e fortalecendo a Agricultura Familiar. Uma das beneficiárias da habitação rural, Maria José, comemorou: “Não tenho nem palavras para explicar o que estou sentindo, porque se não fosse esse programa eu não teria condições de construir uma casa como essa, que vai melhorar a vida da minha família”.

O diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), unidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Wilson Dias, ressaltou que é necessário fazer a gestão política saindo dos escritórios e conhecendo a realidade dos diversos públicos prioritários. Segundo ele, esse modelo de programa de habitação rural vem dando resultados com a participação dos beneficiários, que colocam a sua energia e amor na execução da obra e da parceria dos movimentos sociais, aspectos que favorecem a qualidade do trabalho. “Com a participação de todos e aliando a habitação rural a outras políticas públicas importantes, a exemplo do acesso à água, regularização fundiária, segurança e melhoria na base de produção, o resultado é a melhoria da qualidade de vida dos agricultores e agricultoras familiares atendidos”, considera.

O presidente da Coopehabitar, Luís Nascimento, considera a política da habitação uma das mais importantes que existem no Brasil: “Essa política é capaz de melhorar a qualidade de vida das famílias atendidas e, segundo pesquisas, pode ainda aumentar a expectativa de vida dessas famílias”. Nascimento ressaltou ainda que os investimentos do programa são utilizados no próprio município, fazendo o dinheiro circular no comércio, movimentando a economia local.

A ação da entrega de unidades habitacionais é resultado de um convênio firmado entre a CAR e a Cooperativa de Habitação Rural do Estado da Bahia (Coopehabitar), em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Santa Terezinha (Sintraf), entidade vinculada à Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais na Agricultura Familiar na Bahia (FETRAF-BA). O Governo do Estado atua no apoio à elaboração de projetos para a captação de recursos junto à Caixa Econômica Federal, além de realizar o acompanhamento da execução das obras.

Habitação Rural

Nos últimos dez anos, a Coopehabitar é apontada como responsável pela construção de mais de seis mil habitações rurais em toda a Bahia. No convênio firmado entre a CAR e a entidade, com acompanhamento da Coordenação de Habitação Rural/CAR/SDR, estão previstas capacitações para coordenadores que fazem o acompanhamento das obras e de todo processo de implantação das habitações nos municípios contemplados, e das famílias beneficiárias, para o acompanhamento da obra e participação das atividades previstas no projeto social.

adblock ativo