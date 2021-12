Agricultores familiares de Morro do Chapéu são beneficiados pela CODEVASF

No município de Morro do Chapéu, no Norte baiano, cerca de 90 famílias de pequenos agropecuaristas da Associação dos Produtores Rurais do Vale do Agreste estão intensificando os trabalhos no campo e preparando a terra para o plantio, aproveitando que o mês de novembro é um período úmido na região. Recentemente, eles foram estruturados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), que concedeu um conjunto de equipamentos – trator, carreta agrícola (com capacidade para seis toneladas), grade aradora e outra niveladora, sulcador leve e roçadeira hidráulica acoplável ao trator –, além de implementos agrícolas. O investimento foi de mais de R$ 117 mil, com recursos do Orçamento Geral da União, repassados à CODEVASF por meio de emendas parlamentares.

A agricultora Eva Sena Pereira comemora o fato de que ela e os demais pequenos produtores não vão mais precisar alugar o maquinário para preparar suas lavouras. “Antes, quando tinha que arar a terra, a gente se deslocava daqui para a localidade de Flores, botava o nome em uma lista e esperava a vez para poder arar a terra e plantar. Agora, com o nosso próprio trator e maquinário, vamos poder economizar e ainda produzir mais e melhor. Isso para a gente não tem preço”, declara. O trator, inclusive, já está sendo usado na preparação das lavouras dos associados, obedecendo uma programação feita por eles, durante uma assembleia da Associação.

O presidente da Associação dos Produtores Rurais do Vale do Agreste, Edson Alexandre do Carmo, revela otimismo quanto às conquistas futuras dos produtores. “Plantamos mandioca, feijão, milho e algumas hortaliças, que vendemos na feira livre da cidade. Plantamos duas vezes ao ano, no inverno (junho e julho) e no período das trovoadas (novembro a março)”, justifica. Ele acredita que a safra deste ano vai ser melhor que a passada, graças à contribuição da CODEVASF. “Afinal, estamos preparando a terra no momento certo, coisa que não acontecia em épocas passadas, pois nem sempre o equipamento alugado estava à disposição da associação”.

O diretor da área de revitalização da CODEVASF, Inaldo Guerra, afirma que, com essa ação, a companhia cumpre a missão de promover o desenvolvimento nas regiões de sua atuação. “A doação de maquinário apropriado para a comunidade que realmente necessita aumenta a qualidade de vida desses cidadãos. Essa ajuda do governo e dos parlamentares, associada à ação eficiente dos produtores, aumentam a produtividade e a renda do agricultor, beneficiando mais famílias”, enaltece o gestor.

