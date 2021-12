Aeroporto de Feira de Santana opera com horários de voos extras

Com o aumento em 51% da movimentação de passageiros nos últimos dois meses, o Aeroporto Governador João Durval Carneiro, em Feira de Santana, está operando com horários de voos extras, ligando-o ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas, até o dia 3 de fevereiro.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria de Infraestrutura do Estado (SEINFRA), a frequência de viagens acontece nas segundas e sextas-feiras, com partida às 9h25, de São Paulo com destino ao município na região do Portal do Sertão, em aeronaves com capacidade para receber até 118 passageiros. Os aviões estão com uma ocupação de 80%.

O aumento no número de voos ajuda no desenvolvimento econômico da segunda maior cidade baiana, principalmente no setor de negócios. Atualmente, o equipamento já realiza viagens regularmente com destino a Belo Horizonte, em Minas Gerais.

adblock ativo