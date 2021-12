Adolescente suspeito de assalto é apreendido duas vezes em 72 horas

Um adolescente foi apreendido duas vezes em pouco mais de 72 horas. Os flagrantes ocorreram na quarta-feira, 16, e domingo, 20, em Feira de Santana (a 104 km de Salvador).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), porções de drogas foram encontradas com o menor na primeira ação, de quarta-feira. Já no domingo, ele foi flagrado com uma pistola, pelos militares da mesma unidade que efetuou a primeira apreensão, enquanto se preparava para assaltar transeuntes em um ponto de ônibus.

Apreendido em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, o adolescente seguiu para a Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) Juiz de Melo Matos, em Feira de Santana.

adblock ativo