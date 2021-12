Adolescente de 16 anos morre afogado em represa no interior da Bahia

Um adolescente de 16 anos, morreu afogado, na noite deste sábado, 2, na represa do Fuletão, no município de Capela do Alto Alegre, a 251 km de Salvador.

A vítima havia se perdido do primo enquanto nadava pela tarde e só foi resgatada por agentes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) durante à noite. De acordo com o órgão, o corpo da jovem foi encontrado às 22h.

Conforme o grupamento, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) ficou responsável pela custódia do corpo.

adblock ativo