Ação da CODEVASF gera emprego e renda em comunidade rural

Mulheres da Associação Comunitária e Assistencial dos Pequenos Agropecuaristas de Mônica, povoado a 34 quilômetros do município de Morro do Chapéu, confecciona roupas infantis, lençóis e panos de prato, entre outras peças, em uma iniciativa da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), que estruturou a entidade com um kit de corte e costura, composto por máquina portátil de costura 24 pontos, máquina Interlock industrial completa, máquina galoneira, ferro de passar a vapor industrial, mesa retangular para enfesto de tecido, máquina bordadeira computadorizada, duas tesouras industriais e fitas métricas. O investimento foi de R$ 14,2 mil – recurso do Orçamento Geral da União, destinado à CODEVASF, por meio de emenda parlamentar.

A professora e moradora do povoado há mais de dez anos Patrícia Figueiredo Barbosa da Silva, de 37 anos, disse que as associadas quase não acreditaram quando as máquinas chegaram. “Uma caminhada de mil passos só começa quando a gente dá o primeiro, e a CODEVASF foi o nosso primeiro grande passo. Nós tínhamos um sonho, uma vontade, mas não tínhamos dinheiro para adquirir um maquinário desses, e a companhia foi e está sendo algo fundamental na aquisição de toda esta riqueza aqui”, comemora.

A agricultora Maria Normeide Pereira de Souza, de 52 anos, conta que sempre teve vontade de aprender a costurar. “Quando era adolescente, tentei aprender com a minha mãe, mas a necessidade me levou para a roça”, recorda. Hoje, ela é uma das costureiras da associação e já fez algumas peças para o Ateliê Regina Miranda dos Santos, montado em um galpão construído ao lado da cozinha comunitária e que leva o nome de uma das idealizadoras do projeto.

No ateliê, parte da renda da venda dos produtos é usada para comprar tecidos e aviamentos. Com o trabalho realizado, o grupo já conseguiu ampliar a cozinha comunitária. “Sempre tive o sonho de buscar para a comunidade alguma atividade lucrativa que não necessitasse diretamente da água, pois com essa seca a agricultura fica prejudicada e o povoado não se desenvolve. Somos, aproximadamente, 56 famílias reunidas. Deste total, mais de 65% são mulheres que já não podem trabalhar diariamente no campo”, revela a professora Patrícia.

Segundo o analista da CODESVASF, Everaldo Andrade, a maior importância da ação refere-se à questão da inclusão de gênero. “A maioria das beneficiárias são mulheres, que muitas vezes, por heranças culturais, ficam relegadas apenas aos afazeres domésticos e, às vezes, aos trabalhos desgastantes no campo. A atividade de corte e costura constitui-se como um caminho para a geração de ocupação e renda”.

