51ª Exposição de Mundo Novo acontece entre os dias 7 e 10 de dezembro

Entre os dias 7 e 10 de dezembro, a cidade de Mundo Novo, no centro-norte do Estado, sediará a 51ª edição da tradicional Exposição Agropecuária. O Evento, que acontece no Parque Nestor Duarte, contará com leilão, concurso Garota Country, apresentação de cães de pastoreio, estande da Escola de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA), shows, entre outras atrações. Na ocasião, será lançada, ainda, a Associação Semiárido Produtivo. A grande novidade da exposição, portanto, fica por conta da 1ª Copa de Marcha, no domingo (10), às 10h, com o árbitro Rogério Cerqueira.

No sábado, as duplas Wesley e Ygor e Silvaney e Robson e a cantora Camila Vitorino (Menina Faceira) animarão o público, a partir das 22h.

