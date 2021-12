10ª Cavalgada da Lua acontece no dia 24 de novembro em Mundo Novo

Na noite de lua cheia do dia 24 de novembro irá acontecer a 10ª Cavalgada da Lua, que sairá às 17h do distrito de Umbuzeiro e seguirá para o município de Mundo Novo. Saindo de Umbuzeiro, a cavalgada passa pelos distritos de Alto Bonito e Cobé e, ao chegar em Mundo Novo, os cavaleiros e amazonas dançam forró pé de serra, animados pela Banda Flor Serena e os artistas da região, Silvanei & Robson. A Cavalgada da Lua, que tem como proposta divulgar a cultura e história de Mundo Novo, tem uma parceria com o Centro Educacional Santo Agostinho e o Colégio Municipal de Umbuzeiro, onde os alunos apresentarão uma peça teatral, nos dias 16 e 17/11, respectivamente.

