Zilton Rocha adianta saída do Tribunal de Contas

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Zilton Rocha antecipou para esta segunda-feira, 19, a aposentadoria, que estava prevista para o mês setembro, quando teria de se aposentar compulsoriamente por conta da idade. Na próxima quinta-feira, o TCE realiza uma sessão em homenagem a ele.



Primeiro petista a ser escolhido para o cargo de conselheiro, em 2007, Zilton relatou no ano seguinte as contas do governo Jaques Wagner, que acabaram aprovadas com recomendações e ressalvas, principalmente por conta da contratação de trabalhadores temporários.



Segundo ele, nunca houve nenhuma cobrança dos ex-companheiros de partido por conta da postura que ele adotou como conselheiro. Zilton diz que a imprensa foi a responsável pelo clima que se criou na época.



"Eu espero tratar disso no dia da minha despedida, mas realmente me trouxe uma grande perplexidade. Por que a imprensa acha que alguém deve ser subserviente, quando deveria ser o contrário?", questiona, dizendo ter fica "estarrecido" com os questionamentos.



Segundo o conselheiro, todas as decisões que tomou no TCE foram pautadas por critérios técnicos. "Sempre decidi em função dos processos, dos autos, daquilo que foi analisado pelas auditorias. Meus votos sempre foram definidos a partir disso", diz.



Após a aposentadoria, Zilton afirma que pretende se dedicar por algum tempo ao resgate da memória do que fez nos últimos anos, porém avisa que estará disponível para continuar a servir à sociedade em breve.



Questionado se vai voltar à vida partidária, respondeu em tom de brincadeira dizendo que pretende voltar a viver. "Depois eu verei o que fazer. Com certeza estarei aberto a participar de discussões que sejam do interesse geral da sociedade brasileira", afirma Rocha.



A saída de Zilton antes do limite legal previsto deverá antecipar as discussões a respeito de quem será o indicado para ocupar a vaga deixada por ele. Embora garanta não ter antecipado por nenhum tipo de pressão, ele reconhece que vinha respondendo a muitas perguntas a respeito de quando sairia. "Eu estou próximo de completar o período-limite para alguém exercer função pública. A única coisa que eu estou fazendo é antecipar em seis meses. Decidi sair dessa angústia de ficarem me perguntando se é hoje ou amanhã", afirma.



Controle externo



Para Zilton Rocha, falta entendimento da sociedade brasileira a respeito dos órgãos de controle externo.



"Nem eu, quando era parlamentar, entendia bem o Tribunal. Me esforcei para fazer o TCE chegar mais perto da população. Criamos cartilha, estive em universidades, com a imprensa tentando falar do papel do controle externo para o bom uso do gasto público", lembra ele.

