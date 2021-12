Zelaya defende Lula e diz que se trata de um salvador

Em discurso na Assembleia Mundial das Democracias, o ex-presidente de Honduras, Manuel Zelaya, defendeu o ex-presidente Lula ao dizer que ele é um companheiro que viveu com o povo e marchou com o povo.

Durante o evento, que é realizado no estádio de Pituaçu, em Salvador, dentro do Fórum Social Mundial (FSM2018), Zelaya lembrou que conheceu Lula junto com Hugo Chávez e Fidel Castro, quando o petista disse que a força estaria com a união dos países latino-americanos.

O ex-presidente de Honduras pautou seu discurso em torno da ideia de que Lula teve papel fundamental, ao lado do ex-ministro Celso Amorim, do momento histórico no qual recebeu asilo na embaixada do Brasil, após ter sido deposto. Para Zelaya, Lula se trata de um salvador.

