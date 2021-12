Zé Eduardo e Nilo discutem ao vivo em programa de rádio

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo, e o apresentador Zé Eduardo, o Bocão, discutiram ao vivo na rádio Metrópole, na manhã desta terça-feira, 20.

O bate boca começou após Bocão afirmar que devido à não suplementação do governo para completar o orçamento da Assembleia, haveria um "rombo de R$ 17 milhões". Em reportagem exclusiva publicada por A TARDE nesta segunda, 19, Nilo afirmou que "aguarda um repasse de cerca de R$ 17 milhões do governo para fechar as contas da Assembleia no verde este ano".

Nilo, que estava ouvindo o programa, ligou imediatamente para a rádio e se defendeu acusando o apresentador de "ser parcial" e "indelicado", além de "ojeriza à verdade". E lembrou também que Zé Eduardo está recebendo um processo do presidente do Esporte Clube Vitória, Raimundo Viana. "Você não passe do ponto porque tem medo de processo. Você chamou o presidente do Vitória de múmia e ele processou você, e você nos bastidores pediu 'pelo o amor de Deus' (para não ser processo)", declarou.

Por outro lado, Zé Eduardo disse que "(Nilo) faz aquele estilo de político dos anos de 1930, 1940, aquele jeito pesado... Ele (Nilo) citou um processo de Raimundo Viana, que tem todo o direito de me processar, como ele também tem. Mas não tem o direito de me calar, ele vem com esse jogo falando do processo". O apresentador ainda afirmou que "sempre que o senhor vier de lá vai receber de cá... Pelo microfone eu não discuto. Vem pra cá".

Bocão ainda questionou o presidente da Assembleia com relação ao aumento salarial: "Você tem que explicar por que você aumentou o salário dos deputados de R$ 78 mil para R$ 92 mil".

A discussão foi encerrada após o também apresentador Mario Kertész intervir na situação e defender Bocão. "Eu confio plenamente em Zé Eduardo. Se você não confia, tudo bem. Mas ele tem o meu respeito. Sei do jeito sério que você [Bocão] trabalha como jornalista. Você terá a minha total confiança", disse.

Kertész ainda afirmou que as acusações de Nilo foram para não falar de sua má gestão: "Aí desaparece o foco em torno da realidade. Já que consideramos uma má administração em trono da Assembleia".

Ouça a discussão

