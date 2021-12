Youtuber acusa Ciro Gomes de agredi-lo com tapa na nuca

O youtuber Arthur do Val, do canal “Mamãe Falei” e membro do Movimento Brasil Livre (MBL), acusou o pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT), de agredi-lo com um tapa na nuca.

A agressão teria ocorrido na segunda-feira, 9, após do Val provocar Ciro a respeito das declarações que ele deu sobre organizar um sequestro de Lula para evitar sua prisão e que receberia o juiz Sergio Moro “a bala”. Ciro negou as duas falas.

“Eu espero que você vá à merda”, respondeu Ciro no momento em que, supostamente, deu dois tapas e saiu. “Você acha que eu sou a Patrícia Pillar para você bater?”, disse Arthur.

Ciro nega o fato. “Tu acha que se eu tivesse batido nele não tinha uma marquinha?",

Manipulado?

Arthur Val divulgou um vídeo do encontro dele com Ciro, em que o pré-candidato encostou na nuca dele, mas não dá para saber com que força.

A página do Facebook "Time Ciro Gomes" postou a explicação de um profissional em edição de vídeos, na qual afirma que o material está editado. A versão estaria sem alguns "frames" dando mais velocidade ao gesto do político.

