Youssef tem alta e retorna para carceragem da PF em Curitiba

O doleiro Alberto Youssef recebeu alta na manhã desta quarta-feira, 29, segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Santa Cruz, de Curitiba, onde ele estava internado desde sábado.

O principal alvo da Operação Lava Jato, preso há nove meses, sofreu uma queda brusca de pressão e foi hospitalizado com sinais de desidratação e emagrecimento.

Youssef está preso na carceragem da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, para onde volta ainda na manhã desta quarta. Ele é acusado de liderar um esquema de lavagem de dinheiro de cerca de R$ 10 bilhões.

No domingo, 26, dia da eleição, a Polícia Federal desmentiu boatos de que o doleiro havia morrido. Youssef passou mal no sábado, dois dias depois de a revista Veja publicar que ele teria afirmado à Justiça Federal que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma Rousseff sabiam do suposto esquema de corrupção na Petrobrás.

Segundo a publicação, ele não apresentou provas durante o depoimento, que faria parte do acordo de delação premiada firmado entre o doleiro e a Justiça.

O boletim médico é assinado pelo cardiologista Rubebs Zenobio Darwich. Esta foi a terceira vez que Youssef precisou de atendimento médico de urgência após sua prisão. No domingo ele recebeu a visita das filhas e, segundo elas, estava 16 quilos mais magro. O doleiro teve seu quarto escoltado por dois policiais federais.

