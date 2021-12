Witzel recorre a presidente da Assembleia do RJ para evitar impeachment

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), vai procurar o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano, para tentar evitar o processo de impeachment que já está sendo avançado na Casa. A decisão cabe ao presidente, mas ele passou o documento para ser votado entre os legisladores nesta semana.

Recentemente, a residência do governador do Rio foi alvo de busca e apreensão da operação Placebo, da Polícia Federal, que investiga desvio de recursos na área da Saúde durante a pandemia. O argumento de Witzel é que ele não pode ser julgado na política antes que saia um parecer final na Justiça.

O governador tenta se aproximar de parlamentares para buscar apoio. Além disso, Witzel evita bater de frente com a família Bolsonaro na política, porém o governo não quer aproximação com o chefe do Executivo do Estado do Rio de Janeiro.

