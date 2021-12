Witzel diz que só vai falar em reunião secreta sob 'proteção policial'

O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, confirmou nesta quarta-feira (23) que só pretende depor em reunião secreta, deliberada hoje com a aprovação do requerimento para a diligência, sob "proteção policial".

Witzel depôs à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid na semana passada e disse ter informações sobre o suposto envolvimento de milicianos e do crime organizado na área de gestão em saúde no Rio de Janeiro. A declaração foi encarada como uma bomba disparada contra o presidente Jair Bolsonaro e o atual governador, Cláudio Castro (DEM).

Durante a oitiva, ele evitou dar detalhes sobre o caso por temer por sua vida e da sua família. O ex-governador relatou que vem sofrendo ameaças constantes nas últimas semanas.

Em post no Twitter, após a aprovação da reunião na CPI, o ex-governador assegurou que vai revelar os "indícios" do que foi levantado na CPI e que só falará sob condição de proteção.

“Nesta reunião apresentarei os indícios que confirmam o que já disse e outras questões que envolvem a ‘violação’ do estado democrático de direito no meu país”, disse o ex-governador. “Informo ainda que só irei falar após proteção policial, por questões de segurança minha e de minha família e para a garantia da efetividade das possíveis medidas a serem tomadas”, escreveu.

adblock ativo