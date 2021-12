Weintraub deixa o Brasil e vai para os EUA, diz irmão do ex-ministro

O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, deixou o Brasil e já se encontra nos Estados Unidos. A informação foi divulgada na manhã deste sábado, 20, por seu irmão e assessor especial da presidência da República, Arthur Weintraub, através de sua conta nas redes sociais.

"Obrigado a todos pelas orações e apoio. Meu irmão está nos EUA", escreveu Arthur Weintraub no Twitter.

Obrigado a todos pelas orações e apoio. Meu irmão está nos EUA. — Arthur Weintraub (@ArthurWeint) June 20, 2020

Na sexta-feira, 19, o ex-ministro já havia manifestado o desejo de deixar o país. "Aviso à tigrada e aos gatos angorás (gov bem docinho). Estou saindo do Brasil o mais rápido possível (poucos dias). NÃO QUERO BRIGAR! Quero ficar quieto, me deixem em paz, porém, não me provoquem", escreveu Weintraub em seu Twitter.

Até o momento, Weintraub não se pronunciou a respeito da confirmação de sua saída em nenhuma de suas redes sociais. A exoneração do ex-ministro ainda foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União deste sábado, 20.

