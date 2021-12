Weintraub confirma ligação de Bolsonaro, mas diz que conversa foi 'mal entendida'

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi mais uma vez questionado sobre o que de fato aconteceu nesta terça-feira, 14, em uma conversa telefônica entre ele e Jair Bolsonaro, presenciada por um grupo de parlamentares que entenderam que o presidente havia determinado o fim dos cortes na Educação.

"Eu presenciei o presidente Bolsonaro ligar para o ministro, Major Vitor Hugo (PSL-GO) estava lá e viu também", disse no plenário o deputado Capitão Wagner (PROS-CE). "Não vou entrar no detalhe se foi corte ou contingenciamento, foi uma determinação do presidente. Eu escutei a determinação", disse o parlamentar.

Ao responder os questionamentos, Weintraub confirmou que houve a ligação. "Capitão Wagner, os senhores escutaram o presidente falando comigo, mas não me escutaram. Eu falei para o presidente 'não há corte, há contingenciamento'", disse ele. "Estava na explicação. Foi um mal-entendido, não foi uma mentira, o que aconteceu foi que não deu pra escutar a minha versão", afirmou. Em relação a outra pergunta feita por parlamentares, Weintraub respondeu que já leu o educador e pedagogo Paulo Freire, mas que "não gostou".

adblock ativo