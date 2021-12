Weintraub agradece "a dezenas de pessoas" que o ajudaram a deixar o Brasil

Nesta segunda-feira, 22, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub utilizou seu perfil no Twitter para agradecer às pessoas que o “ajudaram a chegar em segurança aos EUA”.

Weintraub saiu do Brasil na sexta-feira, 19, ainda com as prerrogativas de ministro de Estado, com visto diplomático, já que o Governo Bolsonaro só o exonerou no dia seguinte em edição extra do Diário Oficial da União.

Um dos mais criticados por opositores do governo e especialistas, o ex-ministro foi indicado pelo Palácio do Planalto para ocupar uma vaga na Direção do Banco Mundial. O nome dele ainda precisa ser aprovado por outros oito países. Weintraub está sendo investigado por racismo e por ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Confira o tweet na íntegra:

Agradeço a todos que me ajudaram a chegar em segurança aos EUA, seja aos que agiram diretamente (foram dezenas de pessoas) ou aos que oram por mim. Aproveito para dizer que estou bem. Quanto à culinária internacional, ontem fiquei tentado a comer uns tacos, acabou sendo KFC. pic.twitter.com/7Ea3sCVKQW — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) June 22, 2020

