Walter Pinheiro pede exoneração para participar de votação do mandato de Aécio

O senador licenciado Walter Pinheiro pediu exoneração do cargo de secretário de Educação da Bahia. A decisão foi divulgada no Diário Oficial desta terça-feira, 17.

O afastamento é temporário e permitirá que ele participe da votação de manutenção ou revogação do afastamento do senador Aécio Neves (PSDB) do mandato de parlamentar.

De acordo com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), a expectativa é que o político retome o cargo de secretário ainda esta semana. Durante o afastamento, a chefa de Gabinete, Isabella Paim, assume a pasta.

