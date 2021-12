Walter Pinheiro assume Secretaria da Educação

O senador licenciado Walter Pinheiro (sem partido) assumiu nesta sexta-feira, 3, a Secretaria da Educação da Bahia e, em reunião com gestores, disse que todos os esforços serão empreendidos para ampliar a qualidade da educação pública no estado.

"Estou com uma disposição danada de fazer. O tempo é curto, mas nada que a gente não possa programar, somar e tentar fazer tudo o que tiver ao nosso alcance pela Educação", afirma.

Ele tem defendido um pacto federativo e acredita que o regime de colaboração entre o Estado e os municípios baianos, impulsionado pelo programa Educar para Transformar, visando alfabetizar as crianças com até oito anos de idade, é fundamental para fortalecer as políticas públicas de educação nos diferentes ciclos do ensino básico.

"Vamos fazer este diálogo da Educação com os municípios da Bahia e estreitar a parceria com as universidades estaduais que têm uma produção acadêmica valiosa e podem contribuir, com o acumulado histórico, com a educação básica", afirmou, ao acrescentar o processo de escuta, diálogo e trabalho em equipe com os servidores da Educação.

"É importante também escutar para dentro. Ninguém mais do que os servidores, professores, gestores e estudantes, podem ajudar do que as pessoas que estão na Secretaria da Educação", ressalta.

Deputado federal por quatro legislaturas, ex-secretário de Planejamento do Estado da Bahia (2009), Pinheiro foi eleito senador, em 2010, com 3.630.944 votos.

Tecnologia

No Senado, Pinheiro esteve à frente das discussões e elaboração do Marco Civil da Internet e, enquanto secretário, vislumbra ampliar o uso de ferramentas virtuais de Tecnologia da Informação na Educação.

"Eu me dediquei muito nesta área da pesquisa, fiz parte da Comissão de Ciência e Tecnologia o tempo todo e esta é uma das minhas prioridades, sempre dialogando com outras secretarias", diz.

