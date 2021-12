Waldir Pires recebe homenagem da Uneb

Prestes a completar 90 anos de idade, o vereador de Salvador, ex-ministro e ex-governador da Bahia Waldir Pires (PT) recebeu, nesta segunda-feira, 17, o título de Doutor Honoris Causa da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) em cerimônia realizada no campus do Cabula.

Os discursos feitos por participantes da solenidade em homenagem a Waldir foram marcados por protesto contra o presidente Michel Temer e contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), processo que chamaram de “golpe parlamentar”.

Waldir Pires completa 90 anos na próxima sexta-feira e, no final deste ano, deixa de ser vereador de Salvador. Ele não concorreu à reeleição e apoiou a candidatura à vereança do seu chefe de gabinete, Lucas Reis (PT), que não foi eleito.

Waldir se disse honrado ao receber o título e afirmou ser um momento de muita alegria em meio à ruptura democrática sofrida pelo Brasil, ao se referir ao impeachment de Dilma como “golpe”. O título foi entregue a ele pelo reitor da Uneb, José Bites de Carvalho.

Questionado se vai deixar a política de lado após encerrar o mandato de vereador, Waldir foi enfático: “Vou continuar, mas como cidadão, na luta permanente pela democracia”.

No contexto em que o PT enfrenta desgaste e enfraquecimento, Waldir diz ser um momento de manter a resistência. “Estarei ao lado da juventude para aconselhar, dar orientação, e continuar na resistência, contra o golpe”, afirmou.

Bites, em seu discurso, afirmou que Waldir vivenciou e lutou contra os dois “golpes dados à democracia brasileira, em 1964 e em 2016”. “Ele enfrenta conservadorismo e a oligarquia na política baiana. Esta é uma homenagem à sua história de defesa da democracia e da vida”, disse.

O ex-deputado federal Emiliano José (PT), que escreve a biografia de Waldir, lembrou, em seu discurso, a trajetória do ex-governador, citando o exílio no Uruguai e na França e o período em que foi coordenador dos cursos de direito e docente da UnB e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Dijon (França). “Tem uma trajetória política e acadêmica extraordinária, tem um histórico de luta pela democracia e pelas liberdades”.

O governador Rui Costa (PT) não participou da cerimônia mas foi representado pelo secretário estadual da Cultura, Jorge Portugal. Autoridades, parlamentares e acadêmicos participaram da solenidade, entre eles o ex-governador Roberto Santos, a secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Olívia Santana, e o vice-reitor da Ufba, Paulo Miguez.

Francisco Waldir Pires de Souza nasceu em Acajutiba, a 182 km de Salvador. Formou-se em direito em 1949 pela Ufba e foi professor da Universidade Católica da Bahia. Foi deputado estadual e federal, ministro da Previdência Social, da Defesa e chefe da Controladoria Geral da União (CGU). Assumiu o governo do estado em 1987, mas renunciou dois anos depois para ser candidato a vice-presidente pelo PMDB, na chapa de Ulysses Guimarães.

Título

O título de Doutor Honoris Causa, honraria mais importante da Uneb, é concedido a personalidades que se distinguem pelo saber ou pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras ou do melhor entendimento entre os povos. Waldir é o sétimo a receber o título. Os dois últimos, antes dele, foram Edivaldo Boaventura, primeiro reitor da Uneb, e Roberto Santos, ex-governador da Bahia.

