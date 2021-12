Waldir aponta chantagem e Aleluia vê "luz de esperança"

A autorização para abertura do processo de impeachment contra a presidente nesta quarta-feira, 2, dividiu parlamentares baianos. Enquanto o ex-ministro do governo Lula, o hoje vereador Waldir Pires (PT), disse estar "perplexo" com a "chantagem" exercida por Cunha, o deputado federal José Carlos Aleluia (DEM) entende que a decisão "acende uma luz de esperança no país".

Pires acha que não se pode admitir que o governo e o cargo de presidente da República fiquem expostos a Cunha. "Não se pode pôr em risco, com chantagem, a dignidade de uma eleição presidencial", opinou o petista.

Para Aleluia, o país é que não pode continuar enganado e sem governo por mais três anos. Ele acredita que o impeachment será bom para a economia. "Dilma é um zumbi, que gera inflação, desemprego e desesperança".

Duas horas antes de Cunha anunciar sua decisão, o secretário-geral do PMDB e presidente do partido na Bahia, Geddel Vieira Lima, antecipava no twitter. "BOMBA o Brasil vai sacudir", escreveu.

"Acho que já era uma expectativa da sociedade. Dilma perdeu a liderança, a credibilidade, e o governo está sem rumo", afirma Geddel, que hoje participa de várias reuniões, em Brasília.

Já a senadora Lídice da Mata (PSB-BA) disse que Dilma deve resolver logo a questão. "Quanto mais rápido enfrentar o monstro (impeachment), melhor. O que não pode é a presidente chantageada publicamente. Perde legitimidade para governar".

