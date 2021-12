Wagner vai aproveitar feriado para planejar "ajustes"

Se a presidente Dilma Rousseff vai aproveitar a estada na Praia de Inema para "desencarnar" de 2012 e repor as energias para a esperada "nova crise mundial" de 2013, o governador Jaques Wagner (PT) também estará recolhido no litoral norte da Bahia, "refletindo" sobre as mudanças que fará no governo no início do próximo ano.

Hospedado, desde o último dia 26, na residência de um amigo na Praia de Itacimirim, na companhia da primeira-dama Fátima Mendonça, o governador tem buscado inspiração nas caminhadas matinais que tem feito.

Wagner quer dar um maior dinamismo à sua sugestão nos dois anos que faltam para deixar o governo, sobretudo quando o Estado receberá, em 2013, R$ 4,2 bilhões para investimentos. Portanto, secretariado e sucessão estarão na mente do governador até o próximo dia 2, quando retorna ao batente .

Secopa



Sobre os "ajustes" na equipe de governo, é possível que Jaques Wagner contemple a vereadora Olívia Santana (PCdoB) com a Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da Fifa 2014 (Secopa), cujo titular é o também comunista Ney Campello.



Olívia foi candidata a vice-prefeita na chapa do petista Nelson Pelegrino (PT), que saiu derrotado na eleição de Salvador, e estará sem mandato no ano que vem. Uma fonte informou que a ida da vereadora para o comando da Secopa só depende do PCdoB para se concretizar.

adblock ativo