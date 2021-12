Wagner vai à China tentar atrair investimentos para a Bahia

O governador Jaques Wagner embarca para a China na madrugada desta segunda-feira, 14, com o objetivo de atrair investimentos nos setores automotivos de petróleo e gás para a Bahia.

Wagner segue para as cidades de Beijing, Xian e Aoji com a companhia dos secretários James Correia, da Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração, José Sérgio Gabrielli, da Secretaria do Planejamento, e Reub Celestino, coordenador do Grupo Executivo da Indústria Automotiva da SICM.

Dentre os compromissos agendados para o governador, estão uma reunião com a diretoria da China CNR Corporation Limited para falar sobre o metrô de Salvador e da implantação de fábrica de produção de trens e equipamentos ferroviários e um encontro com os executivos de uma montadora automotiva para discutir a possibilidade de atração da empresa para a produção de veículos de passeio na Bahia

Durante a viagem, ainda fará uma visita à sede da Foton Motors e uma reunião com a diretoria da empresa, que já manifestou interesse em instalar uma unidade automotiva na Bahia, entre outros. Jaques Wagner retorna a Salvador no próximo dia 22 (terça-feira).

