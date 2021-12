Wagner: uso de carro oficial por Correia não foi "correto"

O governador Jaques Wagner (PT) afirmou nesta quinta-feira (26) que seu secretário de Indústria, Comércio e Mineração, James Correia, não agiu do modo "mais correto" ao usar um carro oficial para ir à Arena Fonte Nova com familiares na quarta (25) ver um jogo da Copa. Mas deu a entender que o episódio não foi grave.

"Eu também acho que não era o mais correto, mas eu, por exemplo, fui com minha mulher no carro oficial para o jogo", disse Wagner.

Ao ser flagrado pela Folha nas proximidades do estádio, James disse que tinha ido com a família ver o jogo e justificou o uso do carro oficial afirmando que poderia ser acionado a qualquer momento pelo governador.

Em seu comentário, Wagner citou como justificativa outra explicação dada por Correa após a repercussão do caso, a de que estaria levando dois filhos de um empresário.

"O secretário, se estiver fazendo relações públicas, que é parte do trabalho dele com o empresariado, levando alguém para o jogo, [tudo bem]. Mas era dispensável, uma bobagem, porque não precisava ter ido com aquele carro. Seguramente ele tem carro pessoal e podia ter ido [com seu carro], mas também não acho que é nada de tão...", disse Wagner.

O governador afirmou ainda não ter tratado do assunto com James. "Eu nem falei com ele hoje", declarou.

