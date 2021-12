Wagner usará royalties para cobrir Previdência

Com um rombo de R$ 1,65 bilhão na Previdência este ano, com previsão de alcançar R$ 2,3 bilhões em 2014, o governo da Bahia decidiu alterar a Constituição Estadual para poder usar os royalties recebidos pelo Estado e capitalizar o fundo previdenciário dos servidores aposentados.

A dívida do fundo de aposentadoria contribuiu para a crise financeira deste ano, diz o governo.

O governador Jaques Wagner (PT) enviou Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para a Assembleia Legislativa, que altera o artigo 204 da Constituição estadual, estendendo o uso de royalties para a previdência. Hoje, o dinheiro pode ser usado no setor de energia e gestão de recursos hídricos e minerais.

Os royalties são recursos pagos pela exploração dos potenciais de energia hidráulica, petróleo, gás natural e minerais. Curioso é que a sugestão da PEC foi de um deputado opositor, o democrata Carlos Gaban (leia abaixo).

A PEC inclui, ainda, o uso de royalties para saúde e educação, adequando a legislação local à lei federal nº 12.858, aprovada em setembro pelo Congresso Nacional.

Custo

Os 108 mil aposentados e pensionistas do Estado responderão este ano por uma folha de R$ 4,4 bilhões de acordo com a Secretaria da Fazenda (Sefaz). O fundo, que em tese deveria ser auto-sustentável, não comporta esse custo. Por essa razão, o Estado tem de aportar (complementar) dinheiro para fazer face à folha da previdência.

O valor aportado, que este ano será de R$ 1,65 bilhão, complementa o montante arrecadado com as contribuições patronal de 24% e do servidor, de 12%.

Num ano em que as receitas minguaram levando o governo a contingenciar R$ 250 milhões e se endividar com fornecedores em cerca de R$ 300 milhões, o peso da previdência é maior. Além de ser uma obrigação que cresce a cada ano, a folha dos inativos impacta no limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Resultado: engessa o estado para conceder benefícios salariais e "come" as receitas próprias. Na prática, quando o governo cobre essa dívida, deixa de executar investimentos e pagamentos.

"O Estado tem absorvido esse déficit ano a ano, mas não há dúvida de que o aporte à previdência - que não é só um problema da Bahia - gera uma enorme sobrecarga sobre as receitas próprias. Os recursos dos royalties não vão resolver, mas irão ajudar bastante", diz o secretário da Fazenda, Manoel Vitório.

"Para as próximas gerações isso (previdência) vai ser um grande problema. Ou se tem um crescimento acelerado ou vai ficar complicado", diz ainda o secretário. Em 2012 o governo arrecadou em royalties R$ 313 milhões em petróleo, recursos hídricos e minerais. Este ano, até agora, só em petróleo foram R$ 276 milhões. A previsão para 2014 é a de guindar R$ 301 milhões só com royalties de petróleo.

Contudo, o déficit da previdência é quatro vezes maior que isso e vem crescendo (veja quadro). Só de 2010 para 2012 houve aumento no aporte do Estado de 77,60%: de R$ 750 milhões em 2010 passou a R$ 1,3 bilhão, mostra estudo do professor Antonio Ribeiro, doutor em sociologia econômica pela Universidade de Lisboa.

"Houve incremento significativo nesse período. O estado tem que explicar as razões que levaram esse déficit a se agigantar", diz ele.

O governo alega que nesse período houve aumento no volume de concursos públicos (professores, policiais) e que a folha de pagamento cresceu - o que impacta no repasse ao fundo. A receita não cresceu de igual modo.

"O volume de aposentadorias cresce num ritmo maior do que a da arrecadação do fundo", diz o líder governista na Assembleia, Zé Neto (PT), que quer colocar a PEC em votação mês que vem. Atualmente, o governo concede seis mil novas aposentadorias por ano, um volume 30% maior que o de 2006.

O professor Antonio Ribeiro avalia que o desequilíbrio financeiro do Estado não é só por conta do déficit com previdência. "O governo gastou mais do que arrecadou". Gestão pouco eficaz evidencia o impacto da previdência, diz.

Ribeiro vê como boa solução a antecipação dos royalties para a previdência. Mas ressalva: "O que eu não considero prudente é que essa antecipação invada futuros governos. Penso que isso não possa ultrapassar 2014".

Bola de neve

A falta de aportes suficientes para constituir o fundo em sua origem, e também a ausência de ajustes nas alíquotas patronal e do servidor seriam a origem da dívida - afirmam em nota a Sefaz e a Secretaria de Administração.

O governo afirma que tem buscado minimizar o problema com ações como o recadastramento de servidores aposentados (em busca de "fantasmas"). A criação do Baprev (Bahia Previdência), em 2008, em substituição ao Funprev (Fundo Previdenciário) foi uma tentativa de neutralizar a situação no futuro.

Quando foi criado o Baprev, o governo separou os servidores em dois grupos. O Baprev vale para todos os que entraram no Estado a partir de 2008. O fundo tem hoje R$ 600 milhões em reserva.

Os que entraram no estado antes dessa data, têm direito ao Funprev, onde está o gargalo da previdência. O Funprev foi criado em 1998. Para capitalizá-lo o governo transferiu renda do extinto Instituto de Assistência e Previdência da Bahia (Iapseb).

Também aportou R$ 400 milhões oriundos da privatização da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) e outros R$ 40 milhões da antecipação da venda da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e outros recursos.

Um ano depois o então governador Cesar Borges (PR), hoje ministro dos Transportes, alterou a legislação decretando a transferência da totalidade das despesas com os aposentados anteriores à criação do Funprev.

A partir daí, no entendimento da atual gestão, os rendimentos do Funprev tornaram-se insuficientes "o que gerou a descapitalização do fundo, culminando com a exaustão dos recursos em outubro de 2001 - 22 meses após a alteração da lei".

"Em 2007, a situação já estava agravada. Ao assumir, a atual gestão constatou que o sistema previdenciário não dispunha de saldo", diz ainda nota da Sefaz/Saeb.

"O valor arrecadado com a privatização da Coelba - que deveria ser utilizada para a capitalização do fundo - tendo sido aportado ao Funprev, foi utilizado para cobrir a contribuição patronal. Por isso foi todo consumido em poucos anos", diz o governo.

