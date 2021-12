Wagner usará "peso político" a fim de garantir recursos

Um dia após tomar posse do cargo, o novo ministro da Defesa, Jaques Wagner, prometeu usar de todo seu prestígio político para garantir com a área econômica do governo os recursos necessários para as Forças Armadas manterem os projetos prioritários, como a renovação da frota aérea da Aeronáutica e o programa de desenvolvimento de submarinos da Marinha, entre outros.



"Em um quadro de contenção orçamentária, o governo federal não descuidará do andamento dos projetos prioritários da área. Todos sabemos que teremos um ano de aperto [em 2015], mas quero dizer aos comandantes e aos civis que este ministro estará a frente na luta pela continuidade de todos os projetos", disse, nesta sexta-feira, 2, durante a cerimônia de transmissão de cargo, em Brasília.



O ministro declarou ainda que, além de seu "peso político" - após dois mandatos consecutivos, Wagner deixou o governo da Bahia no último dia 31, depois de ajudar a eleger seu sucessor, Rui Costa (PT), que prometeu dar sequência ao trabalho do ex-governador - defenderá a manutenção dos recursos prioritários com base no fato de, segundo ele, os projetos não poderem ser interrompidos.



"Evidentemente, em dificuldades, todos terão que dar alguma contribuição, mas vou usar do meu peso político lastreado no aspecto estratégico dos projetos para brigar a fim de termos a continuidade desses projetos".



Lembrando o discurso de seus antecessores no cargo, os ex-ministros Nelson Jobim e Celso Amorim, Wagner destacou que, apesar de viver em paz com os países vizinhos, o Brasil não pode abrir mão de investir e reforçar suas Forças Armadas, como estratégia de dissuadir eventuais ameaças futuras e manter a paz.



"Temos que zelar por inestimáveis reservas naturais, por infraestrutura críticas e pelo patrimônio da população. Não é recomendável desconsiderarmos as previsões de aumento, nas próximas décadas, da demanda global por água, alimentos e fontes de energia", disse o ministro, ressaltando que a atual estratégia nacional de defesa está em sintonia com o crescente interesse da sociedade pelo tema e contribui para o desenvolvimento da indústria nacional.



Perguntado sobre a manutenção dos atuais comandantes do Exército, da Marinha e Aeronáutica, Wagner só mencionou que a decisão cabe à presidenta Dilma Rousseff. "Evidentemente, os atuais comandantes estão aí há oito anos e romperam uma tradição da renovação a cada quatro anos. A possibilidade existe, mas quem vai tomar a decisão é a presidenta".

