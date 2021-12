"Wagner tem qualidades explícitas e públicas", diz Rui Costa

O governador Rui Costa disse na manhã desta sexta-feira, 4, que a escolha do ex-chefe do executivo estadual Jaques Wagner (PT) para compor seu secretariado em 2017 se deve ao fato das "qualidades dele serem explícitas, públicas a quem ocupou tanto cargo público”. Rui disse que quer entrar 1º de janeiro com a reforma administrativa já feita.

“As qualidades do ex-governador são explícitas, públicas e inerentes a quem ocupou tanto cargo público: deputado federal, governador durante oito anos, ministro e, portanto, ele tem todas as qualidades para ocupar qualquer função no governo. E nós estaremos definindo, como eu disse ontem , as mudanças que ocorrerão também em outras secretarias ainda este ano”, afirmou Rui.

A declaração do governador foi dada à A TARDE, durante visita que ele fez às obras da Via Barradão, que ligará a avenida Paralela ao estádio. “Quero entrar em 2017 já com as mudanças feitas em 2016”, acrescentou.

Questionado pela reportagem sobre quais as possibilidades para Wagner no governo, após reforma administrativa, Rui desconversou e disse que “não vai tirar o suspense” da imprensa. “Senão, vocês ficam sem matéria para fazer nos próximos dias, disse.