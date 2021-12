Wagner sanciona lei que beneficia servidores

Projetos beneficiando várias categorias de servidores das áreas de Segurança Pública e Saúde, aprovadas semana passada na Assembleia Legislativa, foram sancionadas pelo governador Jaques Wagner em solenidade realizada na Governadoria. O evento contou com a presença de representantes de áreas que negociaram e fecharam acordo com o governo, contemplados com critérios para progressão de carreira e promoção.

Não foi o caso dos professores cuja entidade representativa, a APLB-Sindicato, anunciou que entrará na Justiça contra o projeto de progressão de carreira proposto para a categoria. Os professores reclamam da exclusão dos aposentados e pensionistas como beneficiários. O aumento aprovado para os professores é de 14%, sendo 7% em novembro de 2012 e 7% em março de 2013.

O secretário da Administração Manoel Vitório disse que o impacto dos projetos para as finanças do Estado será de R$ 500 milhões, diluídos ao longo dos próximos três anos, pois várias gratificações estão vinculadas a cursos de capacitação que visam preparar o funcionário público para o Estado prestar um serviço melhor à população.

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Zé Neto (PT) que negociou a aprovação dos projetos, sustentou que o atual governo foi quem mais aumentou os vencimentos do funcionalismo nos últimos 50 anos.

Negociar - Ciente do desgaste que a greve de 115 dias dos professores causou ao seu governo e reconhecendo que a categoria não está satisfeita, o governador Jaques Wagner declarou que pretende negociar diretamente com a entidade que representa a categoria. "Vou tentar retomar a negociação, talvez até sentando com a APLB. Vou continuar dizendo: as pessoas merecem e precisam ganhar mais, e o Estado tem um limite. Estamos trabalhando dentro do nosso limite. O orçamento deste ano está muito apertado. Já foi feito um grande esforço", disse.

Wagner pediu a colaboração da categoria para que os alunos não sejam mais prejudicados com paralisações. "Queria contar com a compressão deles para poder tentar tranquilizar os alunos, para podermos terminar o ano letivo de 2012 e começar o de 2013. É claro que se houver uma ampliação de folga orçamentária, é mais possível sentar numa mesa para tentar negociar uma outra coisa, mas, nesse momento, é a questão do limite. Como não houve assinatura (do acordo com os professores para a aprovação da lei), vamos sancionar (mesmo assim)", declarou, pouco antes de participar da solenidade.

Conforme Wagner, a sanção dos benefícios "é mais uma caminhada no sentido de ir ao encontro da valorização do funcionalismo de um modo geral, nas áreas de saúde e Polícia Civil".

adblock ativo