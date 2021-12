Wagner rebate no Twitter críticas de Gilmar Mendes ao PT

O Ministro da Defesa e ex-governado da Bahia, Jaques Wagner, rebateu as críticas que o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes fez ao Partido dos Trabalhadores durante a votação sobre o fim de financiamentos empresariais a campanhas políticas.

Em sua conta do Twitter, Wagner afirmou que ficou "negativamente surpreso" com a atitude de Gilmar Mendes. "O Ministro proferiu críticas ao PT e à OAB, com acusações que não condizem com um magistrado da maior corte do país. As cadeiras do STF são local de equilíbrio e não comportam paixões", disse o Ministro da Defesa.

Além das declarações durante a votação, em entrevista feita nesta sexta-feira, 18, depois de evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), na capital paulista, Gilmar Mendes afirmou que o PT tinha um "plano perfeito" para se "eternizar" no porder, mas que a Operação Lava Jato "estragou tudo".

O Ministro proferiu críticas ao PT e à OAB, com acusações que não condizem com um magistrado da maior corte do país. — Jaques Wagner (@jaqueswagner) September 19, 2015

adblock ativo