Wagner rebate Cunha e o chama de 'mentiroso"

O ministro da Casa Civil Jaques Wagner (PT) rebateu declarações do presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB) que acusou a presidente Dilma Rousseff de ter mentido ao falar que não aceitaria barganha política.

Em entrevista coletiva, nesta quinta-feira, 3, Wagner disse que quem faltou com a verdade foi o peemedebista. "O presidente da Câmara mentiu, porque ele afirmou que ontem (quarta) o (deputado) André Moura foi levado por mim à presidente da República", disse.

O embate é porque Cunha disse que a presidente teria pedido que ele apoiasse à CPMF em troca de votos do PT em favor dele no Conselho de Ética. De acordo com Cunha, a proposta foi feita pela petista em encontro com o deputado André Moura (PSC-CE). Cunha alega que o parlamentar foi levado por Wagner para reunião com Dilma, fato que o ministro nega.

"O deputado André Moura não esteve com a Dilma. Esteve comigo. Eu sempre discuti com ele [Moura] como emissário do presidente da Câmara. Discuti pauta econômica: a DRU, a CPMF, repatriação. Sempre discuti com ele uma pauta que chamo de Pauta Brasil", rebateu Wagner.

Ele também voltou a criticar a decisão de Cunha de aceitar o pedido de impeachment. O ministro disse que essa é uma atitude de quem "perdeu no campo e quer ganhar no tapetão", disse em referência a termos usados no futebol.

