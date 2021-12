Wagner quer que centrais defendam reforma política

Seguindo os passos da presidente Dilma Rousseff (PT) e demonstrando preocupação com o alvo dos protestos no Dia Nacional de Luta, na quinta-feira, 11, o governador Jaques Wagner (PT) reuniu-se, no sábado, 6, com representantes das centrais de trabalhadores, todos ligados à partidos de esquerda aliados históricos do PT, e pediu que o foco da manifestação não seja só o da crítica ao poder público. Wagner sugeriu, ainda, que a mobilização empunhe a bandeira da reforma política.

Ainda nesta segunda-feira, 8, PT, PSB, PCdoB, e PDT decidiram dar apoio às centrais no dia 11 "pela reforma política e em defesa do plebiscito". Parte dos representantes das centrais, porém, está refratária à ideia do plebiscito proposto pelo presidente Dilma.

A manifestação que congregará CUT, CTB, UGT, Fetrab e demais coletivos, sairá do Campo Grande às 11h de quinta rumo à Praça Municipal. A pauta das centrais pede o fim do fator previdenciário, a não aprovação do projeto de lei da terceirização, piso salarial regional e mais investimentos em saúde, educação e transporte.

O secretário das Relações Institucionais da Bahia, Cezar Lisboa, informou que a reunião integra um cronograma organizado pelo governo para restabelecer diálogo com a sociedade através das entidades sindicais, de classe e diversos movimentos sociais.

Bandeiras - "Na avaliação do governador estava faltando na nossa pauta uma grande bandeira. Ele então sugeriu que a reforma política fosse essa bandeira", conta Magno Lavigne, presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT).

Lavigne, opina, porém, que "esse não é um movimento de desagravo à presidente da República" e que as centrais irão às ruas para que atendam às demandas antigas. Já a diretora da Fetrab, Marinalva Nunes, avalia que a reforma política é bandeira de todos. O governador, diz, mostrou preocupação: "Ele pediu que a gente acertasse o alvo e que esse alvo não era só o poder público", conta.

O diretor executivo da CTB, Adilson Araújo, lembra que o movimento do dia 11 foi decidido há tempos. "Embora possamos estar em sintonia com as mobilizações de rua, vamos mostrar que nós temos bandeiras e não nos envergonhamos de levá-las para as ruas", declarou.

Ele esclareceu que há anos estão engavetados no governo federal os pleitos que as centrais levarão para as ruas como reforma agrária, a redução da jornada de trabalho e destinação de 10% do PIB para a saúde e educação.

