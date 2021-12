Wagner promete criar câmara de transportes

Depois de quatro horas de reunião, nesta sexta-feira, 9, com o governador Jaques Wagner (PT) - à qual a imprensa não teve acesso -, integrantes do Movimento Passe Livre (MPL) saíram do encontro com uma promessa: criação de uma câmara setorial de transportes, no âmbito do Conselho das Cidades, para construir alternativas que possibilitem a revisão das tarifas de ônibus na Região Metropolitana de Salvador.

Apesar da ausência de um resultado imediato, como exige o movimento, que ocupa há 20 dias a Câmara de Salvador, os manifestantes destacaram a importância de serem recebidos por Wagner. "Ainda não nos reunimos para avaliar os resultados da reunião, mas o fato de o governador ter nos recebido legitima ainda mais um movimento que já é legitimado pelo povo", afirmou um dos integrantes do movimento.

O governador Jaques Wagner recebeu em audiência, na Governadoria, uma comissão formada por 13 integrantes do MPL e se comprometeu a aprofundar a discussão sobre a redução da tarifa do transporte metropolitano.

"É extremamente positiva a abertura do diálogo e a primeira consequência disso é a criação da câmara setorial do transporte público, que envolve não só o MPL, mas também outros movimentos que debatem esse tema", assinalou o governador, ao ressaltar que o Conselho é o espaço onde será possível abrir as planilhas de custos e se conseguir "o melhor transporte público pela melhor tarifa para a população", disse.

Partidário

A forma tranquila com que os integrantes do MPL receberam a proposta suscitou críticas de quem acusa o MPL de ser um movimento essencialmente político-partidário.

"Não somos amigos nem inimigos do governo do estado", rebateu Gabriel Machado, do MPL. "Mas temos que reconhecer que conseguimos alguns encaminhamentos com o governador, que não foram possíveis com o prefeito ACM Neto, simplesmente porque ele não nos recebe", disse. "Ele é que se mostra inimigo do movimento", diz.

Segundo Gabriel, um dos pontos que o grupo de trabalho formado pelo MPL vai discutir com o estado é a segurança pública. "Isso é fundamental para garantir o ônibus 24 horas", assinalou.

