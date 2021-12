Wagner participa de transmissão de cargo na Defesa

O ex-governador da Bahia Jaques Wagner recebeu na manhã desta sexta-feira, 2, a transmissão do cargo de ministro da Defesa do governo Dilma.

Durante a cerimônia, Wagner passou em revista as tropas do Exército, Marinha e Aeronáutica. Ele recebeu o comando do ministério do diplomata Celso Amorim.

Em discurso durante o evento, Wagner revelou que o comando da pasta da Defesa foi o pedido dele. "Quero deixar claro, em especial para os comandantes das Forças Armadas, que essa não foi uma acomodação, mas um atendimento a um pedido pessoal meu", disse o ex-governador da Bahia.

Outros ministros também participam das solenidades de transmissão de cargo nesta manhã, como o novo ministro da Educação, Cid Gomes.

adblock ativo