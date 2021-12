Wagner: Oposição é destrutiva ao pedir saída de Graça Foster

O governador Jaques Wagner, provável futuro ministro de Dilma Rousseff, disse que a oposição "continua numa lógica destrutiva" ao pedir a demissão da presidente da Petrobras Graça Foster.

O pedido foi feito após a denúncia publicada no jornal Valor Econômico segundo a qual a gerente afastada da estatal Venina Velosa da Fonseca teria informado à dirigente e a outros superiores sobre as irregularidades em contratos antes da Operação Lava Jato.

"Acho que é preciso que as pessoas tenham mais parcimônia e cuidado com a coisa pública. Se o cuidado da coisa pública passa pela investigação do mau uso do dinheiro público, também passa por não enterrar uma empresa", disse nesta sexta-feira, 12, o governador, antes de participar da sessão da Assembleia Legislativa que concedeu título de cidadão baiano ao ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal federal (STF).

Na visão de Wagner, "Graça Foster é uma figura de longa história lá dentro e na minha opinião não tem nada que tangencie ela". Para o governador, se a ex-funcionária disse "eu tinha alertado" seria uma denúncia vazia. "Se tinha coisa objetiva, é diferente. Se ela disser 'eu mandei uma circular e disse: tem um trambique configurado lá', aí é outra coisa". Ele defendeu apuração de todos os eventuais desvios na Petrobras, mas reafirmou sua confiança em relação a Graça. "Nunca vi motivação da presidente tirar ela, nem enxergo motivo".

O governador relacionou os problemas causados à Petrobras pelos ataques ao que vem ocorrendo no estaleiro Enseada Indústria Naval, em construção no município de Maragogipe, Recôncavo Baiano, que deve demitir mil trabalhadores nesse mês. "O problema é que eu acho que tem que ser motivo de reflexão, inclusive das autoridades do Poder Judiciário, a separação entre a bem-vinda investigação de tudo que foi feito errado e comprovadamente errado, e a vida empresarial", disse. "Já tem um mês, mais ou menos, que executivos de empresas importantes estão fora de circulação. Isso assusta a bancos, a credores, investidores", lembrou.

Wagner confirmou que o problema do estaleiro foi causado pela Sete Brasil, empresa que encomendou os navios-sondas. "A empresa está com dificuldades porque o banco não libera (recursos). Das empresas envolvidas, duas delas (OAS e UTC) estão com diretores, seu número 1, fora de circulação".

A situação cria, para o governador, "um processo de paralisação extremamente perigoso". "O estaleiro, como não tem o fluxo de dinheiro entrando, está diminuindo o volume de gastos, porque já sabe que mês que vem não vai ter dinheiro". Insistiu: "tudo que interessa é que as coisas sejam esclarecidas para que a gente evolua no processo de fiscalização pra evitar que essas coisas aconteçam de novo. Tudo que não nos interessa é que, por conta de um problema desses se paralise um país, se quebre empresas".

A Lava Jato tornou os bancos financiadores mais cautelosos, diz Wagner. "Tinha vários financiamentos prontos, acontece um problema e o banco diz: eu prefiro aguardar. Se todo mundo for aguardar, as empresas acabam paralisando, quebrando e são obras muito importantes". Ele disse estar conversando com os diretores das empresas e com o Planalto.

adblock ativo