Wagner: 'Não há solução definitiva para problemas da seca'

O governador Jaques Wagner disse na noite de segunda-feira, 1º, no programa Roda Viva, da TV Cultura, que os problemas que vêm sendo enfrentados na região do semiárido por conta da seca "não têm solução definitiva".

"Tem coisas que não têm solução definitiva porque não dá para prever a pior seca dos últimos 60 anos", afirmou Wagner. Em seguida, ressaltou que os nove estados da região Nordeste devem contar com uma estrutura melhor para conviver com o problema secular.

Segundo o governador, apesar de diversas ações que estão sendo tocadas pelos governos estaduais e federal há problemas para garantir o abastecimento da população. "Na Bahia temos a cidade de Senhor do Bonfim, que é de médio porte, sendo abastecida através de carros-pipa", destacou.

O governador, que participa nesta terça, 2, da 17ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Sudene, evitou criticar a gestão do atual ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, aliado político do governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB).

"Nós, governadores nordestinos, costumamos nos reunir a cada dois meses e tivemos uma negociação para a indicação de Bezerra, que tem desempenhado bem o papel. Ele é ágil", defendeu.

Ao falar das obras de transposição do Rio São Francisco, a cargo da Integração, o governador lembrou-se do opositor Geddel Vieira Lima (PMDB), ex-ministro e ex-aliado de Wagner.

"A obra atrasou, mas eu nem quero comentar porque o ex-ministro era um baiano, que inclusive se tornou meu adversário político. Isso mostra que nem sempre resolve ter um ministro do Estado", ressaltou.

Wagner destacou que a transposição poderia estar levando água para irrigação na Paraíba e em Pernambuco através do eixo Norte. "Tem também um eixo Sul, que quando estiver pronto vai beneficiar o norte da Bahia", lembrou.

O diretor de Redação do Grupo A TARDE, Vaguinaldo Marinheiro, participou do programa Roda Viva e lembrou que existem áreas a 60 quilômetros do lago de Sobradinho onde falta água.

"A situação é severa. Eu determinei a suspensão de alguns perímetros irrigados para privilegiar a população", respondeu Wagner.

