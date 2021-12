Wagner garante orçamento de R$ 41 mi para Fundo de Cultura

Jacques Wagner anunciou neste sábado, 12, primeiro dia da V Conferência Estadual de Cultura da Bahia, que acontece em Camaçari (Região Metropolitana de Salvador), que irá se reunir com representantes da classe artística para discutir o pagamento de projetos em aberto, financiados pelo Fundo de Cultura da Bahia (FCBA).

Durante o evento, o governador recebeu uma carta com reivindicações da classe artística e em resposta às solicitações, garantiu que irá manter o orçamento inicialmente previsto para 2014, de R$ 41 milhões. Por conta do contingenciamento pelo qual passa o estado, havia sido anunciada a redução para R$ 32 milhões no orçamento.

A V Conferência Estadual de Cultura da Bahia, que acontece até este domingo, 13, na Cidade do Saber, em Camaçari, tem como tema Uma política de estado para a cultura: desafios do Sistema Estadual de Cultura, e será marcada pela eleição de vinte novos conselheiros de cultura (10 titulares e 10 suplentes), que assumem o cargo no próximo ano.

O evento foi construído com a participação dos municípios, incluindo também as comunidades rurais, quilombolas e indígenas.

