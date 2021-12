Wagner entra no caso e faz defesa do vice-governador

O governador Jaques Wagner (PT) saiu, na sexta, 20, em defesa do vice-governador Otto Alencar (PSD) e disse que concordava com as críticas que ele fez contra a atuação da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) em relação à Via Bahia, concessionária que realiza obras de duplicação nas BRs 324 e 116.“

"Otto agiu corretamente, na defesa dos interesses da Bahia"”, disse o governador, para quem a concessionária não está realizando um trabalho à altura.

Wagner cobrou “respeito ao contrato firmado”, para que os usuários usufruam de um serviço de qualidade, e defendeu que as obras sejam executadas com maior rapidez.

A defesa do governador ocorreu um dia depois de Otto Alencar e o ministro dos Transportes, César Borges (PR), terem trocado farpas em público, por causa de nota divulgada pela ANTT que é ligada à pasta de Borges –em resposta às críticas de Otto. O vice-governador chamou a agência reguladora de “omissa” e acusou os diretores de “viverem distante da realidade, em um ambiente de traficância”.

A ANTT classificou a acusação de “leviana, inverídica e performática” e disse que as queixas do vice não passam de “discursos eleitoreiros”.

Otto viu na nota as digitais do ministro César Borges. Este, por sua vez, desafiou o vice-governador a apresentar provas de que na agência havia traficância.

Os termos da nota da ANTT foram condenados pelo governador Jaques Wagner. "“É inadmissível que uma agência reguladora reaja a um governador em exercício utilizando adjetivos”".

Wagner disse, ainda, que não corresponde à realidade a afirmação da ANTT de que “o governo da Bahia não ajuda a resolver o problema”.

