Wagner e Rui Falcão vão debater conjuntura

O ministro da Defesa, Jaques Wagner, ex-governador da Bahia, e o presidente nacional do PT, Rui Falcão, serão as principais estrelas do encontro que o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores realiza neste sábado, 1º, no Hotel Fiesta, para debater as conjunturas políticas do Brasil e da Bahia.

Wagner e Rui farão palestras sobre o momento que o país vive para cerca de 150 lideranças petistas da capital e interior. Depois haverá um debate.

O evento ocorre um mês e meio após o PT realizar em Salvador seu 5º Congresso Nacional, no Hotel Pestana, com a presença da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Conforme o presidente do PT-Bahia, Everaldo Anunciação, o foco dessa reunião será centrada nos 35 maiores municípios baianos.

Essas prefeituras são fundamentais para a eleição de governo do estado em 2018, e, por essa razão, o PT tem muito interesse em eleger o maior número de prefeitos nesses locais.

Pré-candidatos

"Vamos receber lideranças desses municípios para debater as eleições municipais do próximo ano, as discussões sobre a escolha dos candidatos e a política de alianças", disse.

Será o momento em que os diretórios municipais devem apresentar os pré-candidatos. Onde houver mais de um, o partido pretende chegar a "consensos" para evitar fissuras.

Um dos problemas a serem resolvidos pela direção do PT é a questão de Camaçari, importante e rico município da região metropolitana de Salvador onde o prefeito, Ademar Delgado (PT), rompeu politicamente com o ex-prefeito e atual deputado federal e também petista Luiz Caetano. Os dois querem disputar a eleição para prefeito em 2016 pelo PT.

Café acaba boato

"O boato de que Delgado iria sair do PT para se filiar ao PSB foi desmentido por Everaldo Anunciação. "Tomei café com ele nesta sexta e o prefeito negou que pretenda deixar nosso partido", disse, achando que a situação em Camaçari vai ser resolvida com negociação e consenso.

"Por enquanto não definimos como vai a ser escolha do nome do PT em municípios com dois ou mais pré-candidatos. Ainda é muito cedo. Faremos isso só em 2016. Mas, repito, a fórmula é buscar o consenso".

