Wagner e Neto desfilam no Dois de Julho sem sobressaltos

Se o cortejo do Dois de Julho seria um teste de popularidade, o governador Jaques Wagner (PT) e o prefeito ACM Neto (DEM) não tiveram nenhum sobressalto até momento. Eles ouviram algumas vaias e aplausos, mas sem grande repercussão. Com policiamento reforçado, o clima foi tranquilo na primeira etapa do desfile cívico na manhã desta terça, 2.

O governador Jaques Wagner ressaltou o "clima de paz" e disse que já esperava por isso. Já o prefeito ACM Neto disse que o Dois de Julho é "uma festa democrática".

Contrariando a expectativa de que o cortejo do Dois de Julho fosse marcado por mais protestos esse ano, o início do desfile teve as críticas dos tradicionais grupos que participam da festa cívica, como sindicalistas, Grupo Gay da Bahia (GGB) e partidos políticos. Os protestos estão dispersos e cada grupo defende sua bandeira.

Sobre a onda de protestos que acontecem em todo país nas últimas semanas, os dois disseram que é hora de esperar a poeira assentar.

O Movimento Passe Livre Salvador, que faz parte das manifestações realizadas pelo País, também participa do cortejo, com cartazes pedindo melhorias para a cidade e para o Estado.

