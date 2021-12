Wagner e Neto abrem temporada de grandes obras mirando 2014

Centro nevrálgico da disputa entre governo e oposição nas últimas eleições, Salvador vai se transformar num grande canteiro de obras nos próximos 12 meses.

Do lado da prefeitura, recapeamento de vias, construção de passarelas e a reforma de nove pontos da orla da capital. Do lado do governo, retomada do metrô, viadutos do Imbuí, duplicação da Pinto de Aguiar, nova Baixa dos Sapateiros e a reforma de três trechos da orla.

As obras trarão um ingrediente a mais para a disputa que se avizinha com eleições de 2014: a disputa pela autoria das transformações em curso em Salvador e de que forma elas se transformarão em capital político para os postulantes ao governo do Estado nos campos governista e oposicionista.

No momento, o governador Jaques Wagner e o prefeito ACM Neto - os dois principais cabos-eleitorais da disputa em 2014 - pregam uma ação institucional conjunta de governo e prefeitura.

Não à toa: a situação que tem se revelado positiva para ambos os lados. De um lado, rendeu uma recuperação da imagem do governo estadual em Salvador e do outro, consolidou a imagem positiva da nova gestão da prefeitura, cujos patamares de aprovação alcançam 84%.

Legado - Apesar da boa convivência administrativa, cada qual usa suas armas para capitalizar prestígio político junto aos soteropolitanos. E os aliados de lado a lado avisam: vão defender o legado de seus lí deres políticos quando chegar a campanha eleitoral.

O presidente estadual do PT, Jonas Paulo, já afirma que as obras em Salvador são resultado "unicamente" da sensibilidade da presidente Dilma Rousseff e de Jaques Wagner. "É óbvio que grandes intervenções só são possíveis com a participação dos governos estadual e federal, já que a prefeitura não tem capacidade para isso", afirma Jonas, reprisando a tese do alinhamento defendida das eleições de 2012.

Do lado do prefeito, há uma ofensiva para provar que essa premissa não tem fundamento. O primeiro passo foi o projeto de recuperação da orla, cuja participação do governo do Estado é diminuta. Outro grande projeto que está sendo gestado é a via expressa entre a Lapa e o Iguatemi, que será 100% financiada com recursos privados.

Na avaliação de aliados do prefeito, a imagem positiva de ACM Neto será um dos principais trunfos para oposição 2014. "O eleitor vai olhar para o futuro e ver quem pode iniciar um novo ciclo para a Bahia", diz o secretário municipal de Urbanismo, José Carlos Aleluia (DEM).

