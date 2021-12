Wagner e Lobão botam times na rua e polemizam

Uma postagem na página oficial no Facebook do ministro da Defesa e ex-governador da Bahia, Jaques Wagner (PT), gerou polêmica entre o petista e o cantor e compositor Lobão, um dos principais incentivadores dos protestos que pedem o impeachment da presidente da República Dilma Roussef. A publicação foi posta no ar na segunda-feira, 24.

Na página do petista foi realizada uma justaposição de fotos que mostrava o "Time da Democracia" e o "Time contra o Brasil", num sinal de que o ministro assume publicamente o discurso já levado há tempos por simpatizantes e eleitores do governo petista, para quem os que pedem a saída de Dilma são "golpistas".

Wagner usou fotos dos atores Osmar Prado e Matheus Nachtergaele, do apresentador Jô Soares e do cantor e compositor Gilberto Gil como pertencentes ao time dos democratas. Já o cantor Lobão foi posto ao lado dos senadores Ronaldo Caiado (DEM/GO) e Aécio Neves (PSDB/MG) e dos deputados federais Carlos Sampaio (PSDB/SP) e Paulinho da Força (SD/SP), no que foi chamado por Wagner de "Time contra o Brasil".

A assessoria de comunicação do Ministério da Defesa confirmou que a publicação era mesmo do ministro. Segundo a assessoria, o ambiente das redes sociais é democrático e livre e tanto o petista quanto o cantor Lobão, que respondeu às postagem de Wagner na tarde de quarta, 26, exerceram o mesmo direito de livre expressão.

O ministro escreveu sobre os aliados: "Eles reconhecem que o país atravessa um momento difícil, mas pregam o respeito à Constituição, rechaçam qualquer possibilidade de interrupção do mandato da presidenta Dilma Rousseff e mantêm a confiança no projeto que retirou milhões da pobreza".

Já os adversários foram descritos como inimigos, como "o time do pessimismo, do 'quanto pior, melhor', dos que colocam suas ambições eleitorais acima da estabilidade institucional do país e dos que saíram das urnas derrotados pela quarta vez seguida".

Resposta

Na quarta, o cantor Lobão compartilhou a postagem de Wagner e ironizou: "Atacar cidadãos brasileiros pode; agora responder (ao presidente da Bolívia) Evo Morales, nada, né, ministro?". O cantor referiu-se à ameaça de Morales que disse, na sexta-feira (21), que invadiria o Brasil se Dilma caísse.

Em outra postagem, Lobão fez acréscimos aos times e mudou os nomes. Ao grupo dos petistas, nomeou "Time da Democracia do PT" e adicionou José Dirceu, Hugo Chávez, Morales, Fidel Castro e Lula - políticos identificados com as estratégias do Foro de São Paulo, organização que congrega as esquerdas na América Latina.

Ao seu grupo, acrescentou os nomes de Romeu Tuma Jr, o apresentador Danilo Gentilli e o prefeito assassinado de Santo André, Celso Daniel. Chamou-os: "Time contra o Brasil do PT" que, dentre outros aspectos, "não aceita viver o maior escândalo de corrupção da história de um país democrático".

Equivocado

O cientista político e professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Paulo Fábio Dantas Neto, considerou equivocada a manifestação do petista. "É um enquadramento maniqueísta e simplório de uma situação política complexa, que confunde mais que esclarece e estimula a exacerbação dos ânimos", disse.

Dantas Neto disse desconhecer as digitais políticas de Wagner nessa postagem. "Surpreendeu-me e, por isso, cheguei a pensar na possibilidade de um mal entendido. É preciso dar o benefício da dúvida", disse o cientista político.

Até as 21h30 de quarta, a postagem de Wagner tinha 1.343 curtidas em dois dias; a de Lobão, 1.015 em oito horas. Em compartilhamentos, placar de 1.181 a 227.

Confira as publicações:







Hoje, na política brasileira, há dois times em campo. De um lado, em defesa da democracia, está a equipe formada por... Posted by Jaques Wagner on Segunda, 24 de agosto de 2015







QUE TALS ESSA VERSÃO ,SENHOR MINISTRO DA DEFESA? Posted by Lobão Elétrico on Quarta, 26 de agosto de 2015

adblock ativo