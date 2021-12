Wagner é cotado para assumir Petrobras, diz mídia nacional

O governador da Bahia Jaques Wagner é cotado para assumir a Petrobras, de acordo com o jornal Valor Econômico e a revista Exame. Fala-se que o nome de Wagner é o preferido da cúpula do PT para reestruturar a estatal, recentemente envolvida em escândalos de corrupção. De acordo com as reportagens, a avaliação é que o petista teria autoridade para assumir a função.

Após a repercussão da notícia, o presidente estadual do Democratas, José Carlos Aleluia, que faz oposição a Wagner, criticou a possibilidade do governador assumir a Petrobras. "Wagner foi do conselho que aprovou a compra de Pasadena. Cogitar seu nome é retorno triunfal do grupo que afundou a Petrobras. Essa é a marca da presidente que diz na campanha que vai ser implacável contra corrupção e que no governo faz o oposto: recompensa envolvidos", disse o deputado federal eleito em sua conta no Twitter.

Wagner já tinha sugerido que iria reforçar a equipe da presidente Dilma Rousseff (PT) em seu segundo mandato. Mas a pasta que ele assumiria ainda não foi oficialmente definida.

