Wagner e ACM Neto trocam farpas sobre cervejarias

O monopólio de venda das cervejarias Itaipava e Nova Schin nos circuitos Dodô e Osmar motivou uma troca de farpas entre o governador Jaques Wagner (PT) e o prefeito ACM Neto (DEM). Perguntado pela reportagem de A TARDE logo após entrevista coletiva na manhã deste domingo, 2, qual era sua opinião sobre a exclusividade dessas marcas no asfalto, o governador disse que a decisão da prefeitura é antipática ao folião. O prefeito ACM Neto respondeu que o sucesso do negócio gerou ciúme no governo.

Embora tenha reconhecido que a prefeitura levantou mais de R$ 20 milhões com a negociação, Wagner disse que tem visto muita gente insatisfeita. "Eu vi muita gente reclamando, eu quero a minha Skol, eu quero a minha isso, eu quero a minha aquilo. Não deixa de ser estranho, mas foi o produto que ele vendeu", disse o governador.

E continuou: "Ele vai ter que fazer a avaliação se compensa ou não ser vendido dessa forma porque a responsabilidade é da prefeitura, não minha. Mas como eu sou governador digo... nós (gestores) sempre temos um problema, posso falar por mim. Agora, eu nunca vendo um patrocínio e banco R$ 62 milhões", disse.

Por sua vez, ao ser questionado por A TARDE, o prefeito ACM Neto disse não ter entendido "certas declarações do governador" já que Wagner "faz isso com a Arena (Fonte Nova) que tem nome da Itaipava". Ele disse que fechar o patrocínio foi a decisão mais "criativa, acertada e que vamos replicar nos outros Carnavais". Ele defende que com o dinheiro arrecado sobra lastro para investimento em saúde, educação e zeladoria da cidade nos restante do ano.

"A gente teve competência, capacidade de fazer mais dinheiro para cidade e talvez isso gere alguns ciumezinhos", disse Neto. O governador avalia que é diferente o monopólio de vendas em espaços aberto e fechado.

"Quando sobe o valor, a exigência de quem patrocina é maior. Por exemplo, a Itaipava patrocina a fonte nova. Mas é diferente quando está num ambiente fechado. Aqui você está em ambiente aberto, então, todos os vendedores que estavam com isopor com outra cerveja foram impedidos de entrar".

