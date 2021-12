Wagner e ACM Neto fecham acordo para transferência do metrô

Após algumas divergências, o governador da Bahia Jaques Wagner e o prefeito de Salvador ACM Neto chegaram a um acordo nesta sexta-feira, 5, para a transferência do metrô do município para o Estado. A assinatura oficial do compromisso, no entanto, acontecerá somente nesta segunda-feira, 8. Dentro do acordo ficou acertada também que a tarifa para os ônibus que farão a integração com o metrô será de R$ 1,10, segundo informações da assessoria de Wagner. O valor da tarifa do metrô ainda não foi definido.

Em seu Twitter, o governador comentou sobre o acordo alfinetando a gestão municipal: "No dia de entrega da nossa Fonte Nova, o governo do Estado assume o sistema de metrô, há mais de 12 anos sem solução sob gestão municipal. Assumimos o compromisso de botar para funcionar o sistema e livrar Salvador do seu principal gargalo de trânsito".

De acordo com Wagner, o metrô vai seguir o modelo de Parceria Público Privado (PPP) usado na construção da Arena Fonte Nova.

Divergência - O valor da passagem de ônibus, fixado em R$ 1,10, era o principal impasse entre o município e o Estado para se chegar ao acordo de hoje. O governo estadual queria a criação de um sistema alimentador que funcionasse de forma diferenciada do transporte urbano atual. Esse modelo atenderia, em um raio de 5 km, as estações do metrô e transportaria os passageiros até os pontos de embarque e desembarque na Rótula do Acabaxi, Bonocô e Estação da Lapa, cobrando a tarifa de R$ 0,95.

Já o município, que continua responsável pela administração do transporte urbano da cidade - e de futuros ajustes na tarifa de integração juntamente com o Estado -, defendia que os ônibus que circulam atualmente pela cidade fizessem essa integração com o metrô ao custo de R$ 1,40 por trecho percorrido.

"Fizemos o que foi melhor para Salvador e para o cidadão. Cada parte cedeu um pouco para resolver o problema", disse ACM Neto, de acordo com nota enviada pela assessoria de comunicação do prefeito.

O acordo acertado nesta sexta prevê a complementação da Linha 1, que foi projetada para ter 12 km e ligaria o Centro de Salvador até o bairro de Pirajá. Atualmente, o trecho tem apenas 6 km prontos: da Rótula do Abacaxi à Estação da Lapa.

A parceria prevê ainda a construção da Linha 2, que irá ligar a estação do Bonocô até o município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Sistema ferroviário - Além do metrô, o sistema ferroviário de Salvador também passou para o Estado, já que faz parte da Companhia de Transporte de Salvador (CTS), responsável pela administração do metrô da capital baiana. Dentro do pacote, o governo estadual também assume a gestão da Estação Pirajá. Já a da Lapa fica com a prefeitura. Apesar deste acordo, as medidas ainda serão apreciadas pela Câmara de Vereadores e pela Assembleia Legislativa da Bahia.

