Wagner diz que seu candidato será do PT

A declaração do governador Jaques Wagner (PT), em entrevista no rádio, de que já existe consenso entre partidos da base que o candidato à sucessão estadual de 2014 será do PT, apesar de clarear parte do cenário político, provocou insatisfação em pelo menos duas legendas aliadas: o PSB e o PDT. Já PP e PSD confirmam apoio.



De um lado, jogou um balde água fria nos planos do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Nilo (PDT) de pleitear a majoritária. Perguntado, Nilo já admite a possibilidade de recuar caso essa seja mesmo a decisão de Wagner. Mas o presidente estadual do PDT, Alexandre Brust, afirma que não houve conversa nesse sentido.



De outro lado, aumentou a tensão com o PSB da senadora Lídice da Mata, também pré-candidata, que critica os critérios do PT para encabeçar o projeto. Lídice depende de definições internas de seu partido, no âmbito nacional e local para bater o martelo.



Sem acordo - Wagner disse ao apresentador Mário Kértész, durante entrevista na Rádio Metrópole, que “"já existe um consenso entre os partidos para que o candidato seja do PT"” e que, “"dentro do partido, os possíveis pré-candidatos estão muito tranquilos"”. Ele se refere ao secretário da Casa Civil, Rui Costa, ao senador Walter Pinheiro, ao secretário do Planejamento, Sergio Gabrielli, e ao ex-prefeito de Camaçari, Luis Caetano.



Para Lídice, se existe a pré-candidatura dela e de Nilo, "“é evidente"” que não há consenso. "“Eu tenho dito claramente que o argumento de que o PT é o maior partido não pode ser suficiente porque senão nunca haverá alternância. O que o governador falou foi que há um consenso entre os partidos de que ele é o líder desse processo"”, afirma.



Já Marcelo Nilo minimizou o fato: “"Se o governador disser que o candidato é do PT, vou pedir uma reunião com o PDT e sugerir que apoiem o candidato do governador. Agora, como o governador ainda não conversou comigo nem com o PDT, continuo pré-candidato"”. Ele reafirmou que não será candidato a vice: “"Acho que sou o melhor candidato, o que mais agrega"”.



O presidente do PP, deputado federal Mário Negromonte, disse que há, sim, o entendimento de que a cabeça é do PT. Ele ressalva, porém, que até agora discutiu-se “regra” mas não "“mérito"”. Ou seja, o nome petista: "“Para se chegar ao nome do PT deve-se discutir com os partidos na base”", crê Negromonte.



Nilo também ressalva: "“Na hora que o governador disser que o candidato é do PT tem que dizer o nome. Senão parece que o PDT é subordinado ao PT"”. O presidente do PSD, vice-governador Otto Alencar afirmou que há entendimento que o PT terá a cabeça de chapa. Acrescentou que apoia qualquer candidato que seja o do governador.

